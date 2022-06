Drame migratoire : L’ONU accuse le Maroc et l’Espagne d'«usage excessif de la force»

Les Nations unies ont accusé, mardi, le Maroc et l’Espagne d'avoir fait un «usage excessif de la force» à l’encontre de migrants repoussés, vendredi, alors qu’ils tentaient d’entrer à Melilla. «Nous avons constaté l'usage excessif de la force par les autorités, qui doit faire l'objet d'une enquête car c'est inacceptable», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

«Les États ont des obligations en vertu du droit international, des droits de l'Homme et du droit des réfugiés. Tout cela doit être respecté. Les personnes en déplacement ont des droits humains, et ceux-ci doivent être respectés, et nous les voyons trop souvent bafoués», a-t-il ajouté lors du point de presse quotidien du Bureau du porte-parole du secrétaire général.

Dujarric a rappelé que le secrétaire général de l’ONU «travaille depuis longtemps pour essayer d'amener les États membres à travailler ensemble pour convenir et respecter les engagements pris dans le cadre du Pacte mondial pour la migration». «Nous avons été choqués par les images de la violence que nous avons vues à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, en Afrique du Nord au cours du week-end, qui s'est soldé par la mort de dizaines d'êtres humains, de demandeurs d'asile, de migrants», a-t-il déploré avant de préciser que l’«usage excessif de la force» à l’encontre de migrants a été constaté «deux côtés de la frontière».

Hier, Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) a lancé un appel au Maroc et à l’Espagne pour mener «une enquête efficace et indépendante» sur les événements survenus vendredi à la frontière avec Melilla.