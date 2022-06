Grand prix de Tunis de Para-athlétisme : Trois médailles d'or et un record pour le Maroc

L'athlète handisport marocaine Hend Frioua a réalisé un nouveau record du monde au Club Throw (lancer de massue) dans la catégorie F31 grâce à un lancer de 20,49 m (ancien record: 20,45 m), à l'occasion de la première journée du Grand prix de Tunis de Para-athlétisme, disputée lundi au stade d'athlétisme de Radès (banlieue sud de Tunis). Hend Firoua a ainsi décroché l'une des trois médailles d'or remportées par le Royaume au terme des épreuves de la première journée de la compétition.

Les deux autres médailles ont été l'œuvre de Redouane Oussif qui avait survolé l'épreuve du 5000 m dans la catégorie des T54 en parcourant la distance en 15:28:88 et de Fouzia El Kassioui qui s'était illustrée au lancer du Javelot dans la catégorie des F33-34 par un lancer de 14,28m.

Grâce à ces trois médailles d'or, le Maroc a terminé la première journée au 4e rang du tableau des médailles derrière la Turquie, 1ere avec 7 médailles (4 or, 2 argent, 1 bronze), la Tunisie 2e avec 11 médailles (3 or, 4 argent, 4 bronze) et l'Algérie 3e avec 9 médailles (3 or, 2 argent, 4 bronze).

Le Maroc s'est, par ailleurs, classé devant l'Inde 5e avec 8 médailles (2 or, 5 argent, 1 bronze), l’Azerbaïdjan 6e avec 2 médailles d'or, la France 7e avec 4 médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze), la République Dominicaine 8e avec 2 médailles (1 or, 1 argent) et le Kazakhstan 9e avec 2 médailles (1 or, 1 bronze).

L'Arabie saoudite et le Cuba terminent, quant à eux, à la 10e et dernière place du classement avec une médaille d'or chacun.

A noter que la compétition se poursuivra cet après-midi au stade d’athlétisme de Radès (banlieue sud de Tunis) avant de se clôturer demain mercredi.