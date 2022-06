Drame migratoire : Une réunion du Conseil de sécurité ce mercredi à la demande du Kenya

Le Conseil de sécurité des Nations unies abordera, mercredi, le drame migratoire survenu vendredi, lorsque des dizaines de migrants subsahariens ont perdu la vie après avoir été repoussés par les forces de l’ordre marocaines alors qu’ils tentaient d’entrer à Melilla. En effet, le Kenya, soutenu par le Gabon et le Ghana, trois membres non permanents du Conseil de sécurité, a déposé une demande dans ce sens.

Sur son compte Twitter, l'ambassadeur du Kenya à l'ONU, Martin Kimani a indiqué que cette réunion se tiendra à huis clos sur la répression violente des migrants. «Aujourd'hui, suite à la réunion de Mission d'appui des Nations unies en Libye, le A3 (trois pays africains, ndlr) au Conseil de sécurité des Nations unies a appelé à une réunion sur la violence meurtrière à laquelle sont confrontés les migrants africains entrant à Melilla depuis le Maroc», a-t-il annoncé.

Racism is a threat to international peace & security. It underwrote slavery & colonialism. It’s still killing on the Mediterranean. It’s so widespread that it seems normal to its perpetrators. It is not. It is time the #SecurityCouncil dealt with the threat of racism everywhere