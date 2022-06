La Banque centrale populaire booste ses offres pour les Marocains du monde

La Banque centrale populaire (BCP) a annoncé le lancement de packs spéciaux pour les Marocains du monde, dans un contexte de retour estival des MRE, après deux ans de crise sanitaire. Dévoilé lundi, lors d’une conférence de presse à Casablanca, Bladi family est ainsi une nouvelle offre de cotisation, qui couvre le compte bancaire et la carte monétique, avec des services extra-bancaires.

Par ailleurs, la BCP lance un service de transfert garantissant un capital qui pérennise les versements aux proches. L’offre est également enrichie, grâce à l’«épargne distribution» qui prévoit le placement à Capital garantie, avec des rendements attrayants. Aussi, le groupe bancaire a développé l’offre de prise en charge pour les crédits immobiliers pour les Marocains du monde, grâce à un dispositif de sélection de biens immobiliers et de simplifications pour les acheteurs. Autre service, la plateforme juridique «Houkouki» permet aux MRE d’accéder à des informations juridiques mises à jour.

Ces offres sont lancées en phase avec les anticipations de la BCP sur le retour des Marocains du monde, à travers aussi une mobilisation des réseaux à l’étranger pour le conseil et l’accompagnement. Le groupe a annoncé la signature d’une convention avec GNV pour «entériner un partenariat historique de plus de 10 ans au service des MDM». Aussi, il configure son centre de relations clientèle «pour répondre aux attentes avant, pendant et après le séjour au Maroc et organiser la prise de rendez-vous», pour «un accueil personnalisé» dans les agences dédiées.

La BCP a pensé au renforcement de sa proximité avec les Marocains du monde, avec le maintien de l’accès aux services «à la fois à travers ses réseaux physiques traditionnels et ses centres relations clientèle, à l’étranger et au Maroc, ses partenaires, mais également à travers ses services en ligne et les parcours digitaux».

L’été 2022 marque, dans ce sens, «une couverture totale des frontières et la reprise des traversées maritimes depuis l’Espagne» ainsi qu’«une opération Marhaba qui a démarré dans de très bonnes conditions», avec près de 3,6 millions de MDM et 800 000 véhicules attendus. La BCP tient compte que les MDM effectuent globalement leurs transferts d’argent six fois par an avec un montant moyen annuel de plus de 30 000 DH». Dans ces opérations, le soutien familial «est la principale raison de transfert d’argent (73% des MDM qui transfèrent)», fait savoir la banque.

En dehors du contexte de la pandémie, les Marocains du monde déclarent se rendre au Maroc «deux fois par an en moyenne et bon nombre d’entre eux envisagent, dans le futur, de s’installer définitivement au Maroc», tandis que «45% souhaitent initier un projet» dans le pays.