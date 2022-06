Drame migratoire : Podemos exige une enquête du gouvernement espagnol

Le porte-parole d’Unidas Podemos au Congrès, Pablo Echenique a annoncé lundi son intention de préposer une résolution anti-Maroc. La formation politique faisant partie de la coalition gouvernementale en Espagne veut ainsi demander au gouvernement de Pedro Sanchez de «condamner l’action des forces de sécurité marocaines», dans le cadre du drame migratoire survenu vendredi à Nador.

La résolution demande ainsi «l’ouverture immédiate» d’une enquête indépendante visant à faire la lumière sur cette tragédie humaine et à établir les responsabilités politiques et pénales correspondantes en collaboration avec les délégations diplomatiques de l’UE au Maroc.

Unidas Podemos compte aussi exhorter l’exécutif espagnol à garantir des soins de santé adéquats à tous les patients hospitalisés qui ont franchi la barrière frontalière et se trouvent sur le sol espagnol. Il compte demander aussi à ce que l’accès aux postes consulaires établis aux frontières de Ceuta et Melilla leur soit accordé, surtout pour ceux manifestant leur volonté de demander une protection internationale.

La proposition du parti demande instamment à l’Espagne de collaborer à l’identification des dépouilles et à la localisation des membres de leurs familles et d’«assurer un enterrement digne, à travers les services consulaires espagnols au Maroc». «L’Espagne doit être à l’avant-garde des droits de l’Homme et c’est pourquoi nous avons enregistré cette initiative», a expliqué Echenique, qui a souligné que si les victimes étaient européennes et non subsahariennes, «il n’y aurait pas de débat».

Selon Echenique, alors qu’Unidas Podemos a présenté cette initiative au Congrès, ses ministères des Droits sociaux et de l’Agenda 2030 et ceux de l’Intérieur et des Affaires étrangères discutent du type d’actions à mener. «On ne travaille pas seulement au sein du groupe parlementaire», a-t-il souligné.