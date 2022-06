Apres Ceuta, Tanger et Tétouan reliées par hélicoptère à Algésiras

La compagnie Hélity, basée à Ceuta et qui qui assure des liaisons régulières par hélicoptère, a annoncé il y a quelques jours qu'elle compte mettre en place en septembre prochain une ligne régulière entre Algésiras et Tanger. Celle-ci sera prolongée jusqu'à Tétouan, rapportent les médias ibériques.

Ce projet précédemment annoncé serait «en attente de la déclaration de l'héliport d'Algésiras comme frontière internationale Schengen afin de se qualifier pour ces nouvelles liaisons aériennes», expliquent les mêmes sources. Celles-ci ajoutent que le voyage durerait environ 20 minutes et chaque hélicoptère a entre 12 et 15 sièges. A Tanger, les prometteurs du projet veulent utiliser l'héliport du port à proximité de la gare Grande Vitesse (TGV) qui relie la ville du Détroit à Rabat et Casablanca.

La compagnie Hélity Copter Airlines est née en 2016. Elle effectue les seules liaisons en hélicoptère en Espagne et relie Ceuta à Algésiras en sept minutes environ et Ceuta à Málaga en 25 minutes environ. Le prix varie entre 50 et 80 euros par trajet, alors que le nombre moyen de passagers est d'environ 7 000 par mois.

Depuis plusieurs années, la compagnie ambitionne d'étendre ses services aux villes marocaines de Tanger et Tétouan. Le PDG d'Helity, Antonio Barranco a expliqué que les procédures sont «lentes». Cependant, l'entreprise a eu le soutien de la mairie d'Algésiras pour les nouveaux itinéraires depuis la ville et a tenu plusieurs réunions avec Aena, l'organisme espagnol chargé de la gestion des aéroports en Espagne, pour obtenir les autorisations nécessaires pour les nouvelles liaisons, conclut-on.