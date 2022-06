Festival de Fès de la culture soufie : La 15e édition en présentiel du 22 au 29 octobre

Après deux éditions en format digital, le Festival de Fès de la culture soufie est de retour en présentiel pour sa 15e édition, qui se tiendra du 22 au 29 octobre prochain, sous le thème «Science et Conscience», a annoncé, lundi à Casablanca, le président du Festival. Lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation du programme du Festival, Faouzi Skalli a indiqué que cette édition sera «riche» à tous les niveaux et proposera un voyage à travers les différentes cultures et les hauts lieux du soufisme dans le monde.

A cette occasion, le président du Festival de Fès de la culture soufie a relevé que cette édition va accueillir des participants «d’une quinzaine de pays qui sont en relation avec les grandes cultures du soufisme». Ainsi, a-t-il souligné, le programme de cette 15e édition prévoit des tables rondes autour des déclinaisons de la thématique du Festival «Science et Conscience».

«Nous pensons qu’il y a aujourd’hui une grande convergence entre l’approche spirituelle et l’approche scientifique et entre la foi et la raison», a-t-il fait observer. Et d’ajouter que «cette complémentarité est constitutive de notre société marocaine en particulier, qui est riche de son héritage soufi ayant donné lieu à une très grande culture».

S'agissant de la dimension artistique du Festival, Faouzi Skalli a fait savoir que de grandes soirées de Samaâ des confréries sont au menu du Festival. En outre, la soirée d’ouverture de cette édition permettra au public de découvrir la musique indienne à la cour moghole d’Agra à travers une création originale intitulée «Au confluent des deux océans», a-t-il fait savoir.

De son côté, Carole Latifa Ameer, directrice artistique et de la programmation du Festival de Fès de la Culture Soufie, a noté que cette édition accueillera près de 200 artistes et chanteurs spirituels de confréries du monde et du Maroc. Le Festival mettra aussi en avant l’art contemporain à travers l’exposition «Les manteaux des éveillés». La programmation de la 15e édition du Festival de Fès de la culture soufie s’inspire de la citation du poète persan Jalal Eddine Rumi : «Si la connaissance ne fait pas disparaitre ton 'moi' pour toi-même, l’ignorance vaut mieux qu’une telle connaissance».