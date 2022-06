Maroc : Spirit AeroSystems lance la production des composants du fuselage de l'Airbus A220

Le leader mondial de la fabrication des aérostructures pour l'aviation civile et militaire, Spirit AeroSystems, a célébré, lundi à Casablanca, le lancement officiel de la production des composants du fuselage de l'avion Airbus A220 sur son site d'Afrique du Nord de 25 000 m2, récemment agrandi à Midparc. Le site marocain de Spirit a récemment commencé à produire les composants du fuselage, la section avant et arrière de l'avion Airbus A220. Il a développé une expertise dans la fabrication de composants pour les jets d'affaires de Bombardier et a rejoint maintenant les sites de Spirit qui fournissent déjà des programmes commerciaux d'Airbus.

Les composants du fuselage sont expédiés du Maroc pour être assemblés sur le site de Spirit à Belfast en Irlande du Nord. Les deux sites ont été acquis par Spirit en 2020 dans le cadre d'une stratégie de diversification majeure, ajoutant un contenu Airbus significatif et développant davantage l'empreinte mondiale de Spirit, ainsi que ses activités des services après-vente.

A cet effet, le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, s'est dit fier de présenter aujourd'hui la plus grande pièce aéronautique construite en Afrique. «Cette usine à la pointe de la technologie, spécialisée dans la fabrication de pièces et structures aéronautiques s’est imposée comme l’un des fleurons de l’industrie aéronautique au Maroc», a-t-il affirmé. «Le nouveau programme de Spirit de produire sur l'extension de ce site les plus grandes sections du fuselage en Afrique, des parties de haute technicité de l'Airbus A220, renforce davantage le positionnement du Royaume sur des procédés complexes à forte valeur ajoutée, ainsi que le rayonnement à l'international de l'écosystème aéronautique national», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Vice-Président et Directeur général de Spirit AeroSystems au Maroc Stephen Orr, a relevé que le groupe a développé une feuille de route ambitieuse pour accélérer la croissance du site avec le soutien du ministère de l'Industrie, affirmant que le groupe est ravi d'étendre sa capacité de fabrication pour inclure ce dernier programme d'Airbus.