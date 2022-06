Maroc : Les distributeurs du gaz divisés sur la grève de cette semaine

Alors qu’elle avait annoncé, la semaine dernière, une grève nationale, ces mercredi et jeudi, l’Association professionnelle des dépositaires grossistes en GPL au Maroc vient d’indiquer la suspension de cette forme de protestation. Dans des déclarations médiatiques, le président de l’association, Mohamed Benjelloun a expliqué que la suspension de la grève intervient après des promesses d'ouvrir le dialogue avec tous les professionnels, lors d'une réunion qui a duré des heures jeudi dernier, avec des représentants des ministères de l’Intérieur, de l’Economie et des finances et de la Transition énergétique.

Jeudi, le porte-parole du gouvernement, s’est défendu de toute implication, expliquant que le problème des distributeurs de gaz butane est interne entre les distributeurs et les entreprises et que l’exécutif «a accompagné les réunions entre les deux parties.

Toutefois, le Syndicat national professionnel des distributeurs de gaz au Maroc a annoncé, ce lundi, que la grève sera maintenue conformément aux recommandations formulées par les conférenciers lors de la réunion à Fès le 22 mai. Le syndicat s’est dit surpris par la décision de suspendre la grève et son «exclusion» de la réunion du jeudi dernier.

La semaine dernière, les distributeurs ont expliqué leur grève par les «énormes augmentations qu'ont connues les matières énergétiques au Maroc ces derniers temps, notamment le gasoil, sans oublier les autres augmentations qui concernent le secteur de la rechange, les roues en caoutchouc et autres charges devenues onéreuses pour le distributeur, surtout que le prix du gaz est réglementé».