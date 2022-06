Le gouvernement belge appelé à «s'engager davantage» sur la question du Sahara

Un comité pour le soutien à l'autonomie du Sahara occidental a été créé en Belgique, réunissant des politiques, des académiques, des syndicalistes et des personnalités du monde culturel. Le comité, coordonné par Hugues Bayet du Parti socialiste (PS) et Frédérique Ries du Mouvement réformateur (MR), se dit «favorable à une solution diplomatique, sans être pro-Marocain ou anti-Algérien». Dans une interview ce lundi à Trends Tendances, Hugues Bayet explique que le comité compte adresser, cette semaine, un courrier au Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) et aux présidents de parti, afin que la Belgique «s'engage davantage» sur la question du Sahara occidental.

«Cela est préjudiciable tant sur le plan politique qu'économique pour tout le Maghreb, mais aussi pour l'Europe car ce pourrait être une zone de développement stratégique pour les énergies renouvelables, notamment. Bon nombre d'entreprises sont bloquées dans leurs initiatives», confie-t-il.

«Cette question ne pourra se résoudre que par voie diplomatique. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer un comité belge pour le soutien à l'autonomie du Sahara occidental. C'est un comité apolitique (…) au sein duquel on retrouve des académiques, des syndicalistes, des personnalités du monde culturel…» Hugues Bayet

Le député fédéral a noté que «l'ONU a encore rappelé» qu’il «y a une seule proposition sérieuse, crédible et réaliste et c'est la proposition marocaine d'octroyer une autonomie au Sahara occidental». «Plusieurs pays, dont la France, l'Espagne ou les Pays-Bas, plaident pour que l'on travaille au départ de ce plan», rappelle-t-il. Et d’expliquer que la Belgique a «certainement de l'expérience à faire valoir avec [son] vécu en matière de fédéralisme et des choses à apporter au débat» et que le comité «a pour objectif d'être un aiguillon sur cette question».