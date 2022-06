Le Groupe Emirates recrute des talents informatiques au Maroc

Le Groupe Emirates a annoncé, ce lundi, une opération de recrutement de «spécialistes marocains de l'informatique, ambitieux, axés sur le service et désireux de contribuer à l'avenir de la révolution numérique dans l'aviation». «Les candidats retenus peuvent s'attendre à une carrière de haut niveau avec des opportunités passionnantes dans un environnement ouvert et agile, tout en faisant partie d'une entreprise mondiale d'aviation et de voyage dont l'innovation est au cœur de sa culture», indique-t-il dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

L'entreprise d'aviation et de voyage recherche des professionnels de l'informatique qui ont de l'expérience dans la conception, le développement et l'intégration de systèmes et de solutions commerciales dans une gamme de disciplines, notamment : la livraison agile, l'ingénierie logicielle et de la qualité et la cybersécurité, parmi tant d’autres. Les candidats potentiels intéressés à rejoindre l'équipe technologique du groupe peuvent consulter et postuler pour une série de postes sur son site Web de recrutement. Les candidats présélectionnés seront invités à des journées d'évaluation prévues à Casablanca en juillet 2022.

Outre ses propres programmes internes, le groupe investit également dans des partenariats industriels et des programmes technologiques transformateurs tels que l'Aviation X-Lab en partenariat avec GE, Airbus, Thales et Collins Aerospace ; et Intelak en partenariat avec Accenture, Microsoft, Dubai Tourism et Amadeus, rappelle la même source.

Le groupe promet aux candidats «des opportunités de carrière exceptionnelles, avec d'excellentes installations de formation et un large choix de programmes de développement». «Les employés bénéficient d'un package d'emploi compétitif qui comprend une variété d'avantages (…) Le réseau mondial en expansion d'Emirates offre de nombreuses opportunités de voyage à travers le réseau de la compagnie aérienne couvrant les six continents», conclut la même source.