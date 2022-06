Drame migratoire : Un parti demande la comparution de Sanchez devant le Sénat

La coalition politique de l’île de Majorque, MÉS per Mallorca a exprimé, dimanche, sa condamnation des événements à la frontière entre Melilla et Nador, qu'elle a qualifiés de «massacre». Dans un communiqué, relayé par Europa Press, la formation de gauche a demandé la comparution du chef du gouvernement espagnol et du ministre de l'Intérieur devant le Sénat espagnol.

Le parti a expliqué qu’il demandera au Sénat de convoquer Pedro Sanchez et Fernando Grande-Marlaska pour se présenter devant les élus espagnols afin d'apporter des éclaircissements sur les mesures prises par la police espagnole au niveau de la clôture séparant Melilla du Maroc et dans les événements qui ont coûté la vie à un groupe de migrants et provoqué «des centaines de blessés».

Le coordinateur général du parti, Lluís Apesteguia a estimé que «les événements qui se sont déroulés violent les droits de l'Homme». «Nous sommes une terre d'accueil et nous ne pouvons pas permettre que des massacres comme celui qui a eu lieu vendredi dernier à la clôture de Melilla restent impunis», a-t-il ajouté, appelant Pedro Sanchez à «assumer» ses responsabilités et apporter des éclaircissements sur l’existence présumée d’une «action coordonnée entre les gouvernements espagnol et marocain».

Pour sa part, le sénateur de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal a condamné les actions de la police lors de cette intervention, notant que «les propos de Sanchez faisant l’éloge du travail de la police espagnole ne sont pas à la hauteur d'un dirigeant européen». «Ils sont dégoûtants et il est urgent et essentiel que Sanchez comparaisse devant le Sénat», a-t-il ajouté.