Drame migratoire : Manifestation à Madrid pour exiger des explications de l’Espagne et du Maroc

Des centaines de personnes de diverses organisations se sont rassemblées, dimanche sur la Plaza del Callao à Madrid, pour dénoncer le drame migratoire à Nador. Selon la presse espagnole, la Asamblea Antirracista de Madrid et le mouvement #RegularizaciónYa avaient appelé à ce rassemblement «contre le massacre de Melilla», exhortant les participants à porter des vêtements noirs et une fleur.

La délégation gouvernementale à Madrid a indiqué qu'environ 600 personnes ont pris part au rassemblement pour scander des slogans contre le «massacre» à la frontière de Melilla entre l'Espagne et le Maroc, et exiger que les autorités espagnoles «respectent» les droits des migrants. Après la lecture de plusieurs manifestes, les participants au rassemblement se sont allongés par terre sur la place centrale de Callao en recréant l'une des vidéos ayant circulé dans les médias ces deux derniers jours, dans laquelle on peut voir des dizaines de migrants allongés, gardés par les autorités policières marocaines après l'assaut de la clôture.

«Nous sommes ici pour dénoncer le massacre qui a eu lieu à Melilla, où plus de 30 personnes sont mortes, et l'hypocrisie de ce gouvernement, qui prétend que l'armée marocaine et les Forces et corps de sécurité de l'État (FCSE) ont fait du bon exercice dans ce massacre qui a eu lieu à la frontière de Melilla et à Nador», a critiqué Yeison García, porte-parole de Regularización Ya.

Vendredi matin, un groupe de migrants de plusieurs pays d’Afrique a tenté d’escalader la clôture de Melilla entrainant une intervention de la police marocaine. Les autorités marocaines ont fait part de 140 blessés, dont 5 graves parmi les agents. Le dernier bilan des autorités fait état de 23 morts parmi les migrants subsahariens. Plusieurs ONG ont dénoncé, depuis, «l’échec des politiques migratoires sécuritaires» et ont appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante.