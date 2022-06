Des députés marocains arrivent en Afrique du Sud pour une session du Parlement panafricain

Une délégation de députés marocains est arrivée, samedi à Johannesburg, pour prendre part aux travaux de la session ordinaire de la cinquième législature du Parlement panafricain (PAP), qui se tiennent les 28 et 29 juin courant dans l'enceinte de l'institution à Midrand, en Afrique du Sud. La délégation marocaine est composée de Youssef Aydi (USFP), Abdessamad Haiker (PJD), Laila Dahi (RNI), Khadija Arouhal (PPS) et Abahnini Mohamed (UGTM).

Dans une déclaration à la MAP, Youssef Aydi, président du groupe socialiste à la Chambre des conseillers, a souligné que cette participation vise à enrichir les débats et à contribuer à la réussite des travaux de cette nouvelle session du PAP. Pour sa part, Abdessamad Haiker, vice-président du groupe PJD au sein de la Chambre des conseillers, a rappelé que cette session sera marquée par la prestation de serment pour les nouveaux membres du PAP, ajoutant que la délégation marocaine pourra ainsi participer à la constitution des différentes structures de cette institution, à savoir la Présidence, le Bureau et les Commissions permanentes.

Laila Dahi, députée de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, a affirmé de son côté que le Maroc a toujours tenu à participer aux activités du parlement panafricain de manière qui reflète la profondeur de son enracinement africain, assurant que la délégation marocaine, composée d’une pléiade de députés issus de différents partis, représentera le pays comme il se doit. Pour sa part, Khadija Arouhal a souligné que l’Afrique a besoin d’une vraie mobilisation pour consacrer les valeurs démocratiques et prioriser les intérêts des citoyens africains.

Le PAP a souligné récemment que Macky Sall, président de la République du Sénégal et président de l'Union Africaine (UA), présidera la cérémonie d'ouverture de cette session et prononcera à cette occasion un discours de circonstance. Il a ajouté que parmi les autres participants et conférenciers figurent Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA et Nosiviwe Mapisa-Nqakula, présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Afrique du Sud.

Plusieurs nouveaux députés de pays africains qui ont récemment tenu des élections, prêteront serment en tant que membres du PAP, avant l'élection du nouveau Bureau du Parlement, prévue le 29 juin, poursuit la même source.