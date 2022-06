Drame migratoire : L’Union africaine demande l’ouverture d’«une enquête immédiate»

Après deux jours de silence, l’Union africaine a fini par rejoindre les parties ayant demandé l’ouverture d’une enquête internationale pour élucider les circonstances du décès, le 24 juin, d’une vingtaine de migrants subsahariens à Nador alors qu’ils tentaient d’atteindre Melilla. «J’appelle à une enquête immédiate», a plaidé, dimanche 26 juin, sur Twitter Moussa Faki, le président de la Commission de l’UA.

Le Tchadien a indiqué qu'il «rappelle à tous les pays leurs obligations en vertu du droit international de traiter tous les migrants avec dignité et de donner la priorité à leur sécurité et à leurs droits humains, tout en s'abstenant de recourir à une force excessive».

