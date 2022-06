Diaspo #245 : Mahmoud Chouki, un Marocain amoureux de la musique et de la Nouvelle-Orléans

Musicien et compositeur, Mahmoud Chouki est né à Kénitra en 1984 et a grandi à Larache, où il est entré au conservatoire à l'âge de sept ans. Comme de nombreuses familles du nord du Maroc, ses parents tenaient à lui enseigner la musique, changeant sa vie pour toujours.

Peu après, il a déménagé avec sa famille pour vivre à Temara, puis est également entré au Conservatoire de Rabat. Dès l'âge de quatorze ans, il joue de la guitare, avec le «Moroccan Guitar Band». «J'étais parmi les 4 personnes qui ont représenté le Maroc dans l'un des concours, aux Émirats arabes unis, au Forum des enfants arabes à Sharjah en 1998, et j'ai remporté le premier prix», a-t-il dit à Yabiladi.

«J'ai rencontré un groupe de musiciens de différents pays à un jeune âge et j'ai appris à jouer toutes sortes de musique, y compris folk, rai, classique et autres»

En 2002, alors qu'il avait 17 ans, il obtient un baccalauréat en sciences économiques à Témara, après quoi il part en Espagne pour une tournée musicale, au cours de laquelle il raconte avoir rencontré «un groupe de guitaristes du monde entier». Lors de cette tournée, il a aussi remporté le premier prix du concours organisé pour cet évènement d'un mois.

Il revient ensuite au Maroc, où il intègre le Centre régional d'éducation de Rabat, afin de devenir professeur de musique. Après l'obtention de son diplôme, à l'âge de vingt ans, il travaillera comme professeur de musique à Nador.

Mais à la suite d'un an d'enseignement, il décide de mettre un terme à cette expérience. «J'ai découvert, que je suis encore jeune, et je vis une routine qui se répète quotidiennement, dont je ne voulais pas, et je souhaitais continuer à apprendre», déclare-t-il. La décision de quitter la fonction publique s'est heurtée à l'opposition de sa famille, car elle y voyait un facteur important de stabilité, mais Mahmoud Chouki voulait «apprendre plus de choses, ce qui n'était pas disponible pendant mes études».

Il a alors déménagé à Casablanca, et participant à un groupe et donnant plusieurs concerts tout en enseignant la guitare, dans différents centres privés. «Contrairement au travail public, j'ai eu le temps d'apprendre de nouvelles choses et de développer mon talent», se souvient-il.

Il a également tourné dans plusieurs films, dont «Whatever Lola Wants» de Nabil Ayouch, dans lequel il a été directeur musical de casting et conseiller artistique, à l'âge de vingt-deux ans. «J'ai aussi travaillé avec Ismail Ferroukhi dans son film "les hommes libres", et j'ai aussi travaillé comme guitariste, avec un groupe de chanteurs, dont Ghani Kabbaj, Said Mousker, Elam Gay, Myriam Fares et Nabila Maan», ajoute-t-il.

Après cela, il décide de faire une tournée dans plusieurs villes marocaines afin d'apprendre les instruments de musique qui sont caractéristiques de chaque région. Lors de ce périple, il apprendra à jouer du Gambari, du banjo, et du oud. À la suite de cela, il entre dans le monde de la distribution et de la composition musicale pour enregistrer son premier album, intitulé Mood.

En 2011, il a rencontré des musiciens qui cherchaient des artistes du Maroc pour travailler sur un projet pour un orchestre symphonique. Avec Magical Ouds, «nous avons joué au Qatar, puis à Bahreïn, et j'ai eu l'occasion d'être contacté par une institution en Suisse chargée de l'organisation d'un projet musical qui réunit des artistes d'Orient et d'Occident ; ils voulaient que je représente l'Orient».

«En plus de jouer, mon travail était de rechercher des musiciens du monde entier, et de les réunir dans un groupe afin de travailler et de composer. Le défi était de bénéficier des expériences de chaque membre, même si nous n'avons pas les mêmes cultures, et nous ne parlons pas la même langue. La seule langue qui nous unit est la musique, et depuis 10 ans je participe à ce projet, dont je suis devenu le directeur artistique».

En 2015, Mahmoud Shawky s'est rendu aux États-Unis. «J'ai visité plusieurs villes, jusqu'à ce que j'arrive à la Nouvelle-Orléans et que j'en tombe amoureux». Après deux ans, il décide d'y retourner pour s'y installer. «La raison était que cette ville respire la musique, se réveille avec la musique et dort avec la musique, c'est ce que je cherchais, et on s'y sent bien, pas aliéné. Je suis fier de ma marocaineté, mais je suis de la Nouvelle-Orléans».

Aux États-Unis, il a travaillé sur la bande originale de «My Beauty», un film américain tourné en France. Il a récemment participé au JAZZfest (Festival International de Jazz de Montréal), en tant que musicien et compositeur. Cette participation, il en est fier, mais un seul regret : ne pas avoir bénéficié de ces opportunités au Maroc.