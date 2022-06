Drame de Melilla : PP et Podemos pointent le Maroc, Sánchez accuse la mafia

En Espagne, le Parti populaire (PP) s’est empressé de s’emparer du décès de près d’une vingtaine de migrants originaires de divers pays d’Afrique subsaharienne, lors de leur tentative, vendredi 24 juin, d’escalader la clôture de Melilla. La formation de droite a pointé du doigt la responsabilité du Maroc.

La première force d’opposition à la Chambre des représentants a, en effet, demandé la «comparution» du ministre de l’Intérieur, devant les députés pour expliquer les faits survenus hier, et qui se sont produits alors que le gouvernement Sánchez s’est «félicité des bonnes relations avec le Maroc».

A en croire le PP, «la moitié des migrants qui entrent illégalement en Espagne est d’origine marocaine ; parmi eux, seulement 15% sont en moyenne expulsés vers le Maroc, ce qui est considéré comme un appel d’air» pour les Marocains.

Si le PP s’est montré ouvertement critique envers le Maroc, Podemos n’a pas non plus ménagé le royaume, mais à sa manière. «L’instrumentalisation des droits humains et des personnes ne peut être autorisée, ni comme monnaie d’échange, ni comme mesure de pression et de coercition», a dénoncé la formation d’extrême gauche dans un communiqué. Et d’appeler l’Union européenne (UE) à ouvrir une enquête «immédiate et indépendante», afin d’élucider les circonstances du drame du 24 juin.

Ce samedi, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a pointé du doigt «les mafias de l’immigration irrégulière», coupables, selon lui, de la mort d’environ une vingtaine de ressortissants des pays d’Afrique. «S’il y a une personne responsable de tout ce qui s’est passé, ce sont les mafias qui font le trafic d’êtres humains», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, à l’issue d’une réunion extraordinaire du conseil des ministres.