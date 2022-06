Irlande : L'histoire du Maroc présentée dans la cathédrale Christ Church de Dublin

Une soirée sous le signe de la culture et de l'histoire du Maroc a été organisée, jeudi à Dublin, à l’initiative de l’ambassade du Maroc en Irlande, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, la culture et la communication et l'Office national marocain du tourisme. Au sein de l'emblématique cathédrale Christ Church de Dublin, la représentation diplomatique du Maroc a organisé, en collaboration avec les Archives du Maroc, une exposition de photos et de manuscrits sur la présence chrétienne et le vivre-ensemble au Royaume, qui se poursuivra jusqu’au 30 juin.

La même cathédrale a accueilli deux concerts de musique et de chants soufis donnés par Al Firdaous Ensemble, un groupe de fusion de musique andalouse et par Rhoum El Bakkali Ensemble, Hadra Chefchaounia, un groupe exclusivement composé de chanteuses, connu pour son héritage soufi et ses récits traditionnels poétiques.

Dans son mot d'ouverture, l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a mis en exergue l’engagement «constant et concret» du Maroc, en faveur des valeurs de tolérance, d’ouverture, de diversité culturelle, de coexistence et de dialogue entre les cultures et les civilisations.

Pour sa part, Dermot Dunne, doyen de la Cathédrale de Christ Church, a souligné que «le Maroc, dans le cadre de ses actions en faveur du dialogue interreligieux au fil des siècles, est un réel exemple positif de la manière avec laquelle on peut vivre avec nos différences tout en appréciant les traditions et les cultures des autres religions».

«Le public a été ébloui par la magie de la musique soufie et andalouse interprétée par les deux groupes, ainsi que par le dhikr et la lecture de versets du coran par le leader de Groupe Al Firdaous dans ce lieu de culte chrétien», a-t-il ajouté.

Plus de 350 personnes ont assisté à cette représentation, parmi lesquelles une trentaine d’ambassadeurs, des membres du ministère irlandais des Affaires étrangères, des anciens ministres, le consul honoraire du Maroc à Dublin, des maires, des parlementaires, des représentants des milieux académique et cultuel, ainsi que des membres de la diaspora marocaine et arabe en Irlande.