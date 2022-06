Terrorisme en Afrique : Vers un dialogue stratégique entre le Maroc et l’ONU

Le Maroc et les Nations unies ont commémoré, ce vendredi 24 juin, le premier anniversaire de l’installation à Rabat du Bureau programme onusien pour la lutte contre le terrorisme en Afrique (ONUCT). A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le secrétaire général adjoint chargé du Bureau des Nations unies contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, ont eu des entretiens et ont visité le siège de l'ONUCT.

Dans des déclarations à la presse, diffusées au JT de 21 heures sur la chaîne Al Aoula, le chef de la diplomatie a annoncé «le lancement dans les années à venir d’un dialogue stratégique entre le royaume et le Bureau des Nations unies contre le terrorisme».

Nasser Bourita s’est félicité que les deux parties se sont mises d’accord pour sceller «une coopération tripartie dans la lutte contre le terrorisme entre les participants à la 1ère réunion ministérielle des Etats africains atlantiques, tenue le 8 juin à Rabat, le Maroc et l’ONUCT».

Le ministre des Affaires étrangères a expliqué que le Maroc ambitionne «d’être un trait d’union entre les pays africains et ses partenaires des pays et organisations régionales et internationales» dans la coopération contre les groupes terroristes.

Cette commémoration a coïncidé avec la tenue d'une réunion de haut niveau, les 23 et 24 juin à Marrakech sous l’égide des Nations unies, des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité des pays de l’Afrique du nord et du Sahel. Placée sous le thème «Renforcement des capacités et formation pour les États d’Afrique de l’Ouest», la rencontre a connu la participation de 23 pays de la région.