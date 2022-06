Maroc : Clôture du Sommet World Power-to-X Summit dédié à l'hydrogène vert

Les travaux de la deuxième édition du Sommet World Power-to-X Summit (PTX22) ont pris fin, vendredi à Marrakech, au terme de trois jours d'échange et d'intenses débats sur la promotion des stratégies innovantes dans le domaine de l’hydrogène vert.

Organisé par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), en partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cet événement a connu la participation de plus de 500 investisseurs, décideurs politiques, directeurs d’entreprises, leaders de l’industrie, ainsi que des experts et des chercheurs issus de plus de trente pays.

«Trois jours durant, nous avons débattu des différents segments de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert et de ses applications, et nous avons scellé des partenariats pour une nouvelle ère énergétique propre», a souligné Samir Rachidi, directeur général par intérim de l’IRESEN et secrétaire général du Cluster Green H2, dans une allocution prononcée à la cérémonie de clôture de cette rencontre de portée mondiale.

Rachidi a, dans ce sens, indiqué que les participants ont focalisé sur les perspectives de collaboration ainsi que sur des schémas de projets qui ne se limitent pas uniquement à des installations pour exporter la molécule verte, mais portant également sur des recommandations pour faire venir les industries lourdes et chimiques qui veulent se décarboner dans des pays à très bas coût en termes de kilowattheure électrique pour produire un hydrogène compétitif.

Lors de cette cérémonie, la Fondation Trophée de l’africanité a attribué un prix spécial à l’IRESEN pour l’organisation remarquable de cette rencontre internationale, afin de témoigner sa reconnaissance et son soutien à cette initiative qui contribue au développement du Maroc et de l’Afrique.

En marge de la deuxième édition du PTX22, cinq conventions de partenariat ont été signés visant la promotion de la recherche et l’innovation autour de l’hydrogène vert et la saisie des opportunités offertes par cette filière économique et industrielle afin de consolider la transition énergétique du Maroc.

Le programme de ce rendez-vous consacré à l’énergie propre a compris plusieurs thématiques, à savoir «l’économie et les opportunités de l’investissement : l’économie du Power-to-X: un point de départ pour une nouvelle UE-UA», «le benchmark international : quels sont les secteurs qui vont faire l’essentiel de la demande? qui va constituer les marchés clés de l’export?» et «l’intégration des énergies renouvelables: quels challenges pour quel prix?».