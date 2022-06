«Première symphonie», la première exposition au Maroc de l’artiste peintre Chaimaa Mellouki

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise l’exposition «Première symphonie» de l’artiste maroco-française Chaimaa Mellouki, du 30 juin au 30 juillet 2022 à l’Espace Rivages à Rabat, dans le cadre de la série jeunes talents MRE. Cette programmation permet aux artistes de l’étranger en début de parcours d’exposer pour une première fois, notamment dans leur pays d’origine.

«Chaimaa Mellouki est une artiste visuelle maroco-française qui vit en France. Elle a poursuivi des cours d’arts plastiques au Museum of Modern Art (MOMA) de New York, à l’Université de Florence et à l’Université de New York aux Etats-Unis», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. «Sa création est une exploitation de différents styles notamment le figuratif, le fluide art et le surréalisme», a ajouté la même source.

A travers la couleur, Chaimaa Mellouki «libère les émotions ressenties au moment de la création», ce qui lui permet de parcourir «des terrains inconnus à la recherche de la beauté».