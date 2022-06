Melilla : 5 blessés graves chez la police marocaine, 13 au sein des migrants et 5 morts (autorités)

Un groupe de migrants de diverses nationalités des pays d’Afrique a tenté d’escalader la clôture de Melilla, ce vendredi matin, donnant lieu à une intervention de la police marocaine. Les autorités locales de la région de Nador ont fait part de violences ayant causé 140 blessés dont 5 graves au sein des agents, et 76 dont 13 graves chez les différents ressortissants. Parmi ces derniers, 5 ont trouvé la mort durant des bousculade ou après une chute du sommet de la clôture, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Tous les blessés, dans les rangs des forces publiques ou parmi les migrants, ont été transférés à l’hôpital Hassani de Nador et au Centre hospitalier universitaire d’Oujda pour recevoir les soins et soins nécessaires. Plus tôt, la presse espagnole a fait état de 5 morts au sein des forces de l’ordre marocaines, sans pour autant indiquer les sources de ces données chiffrées.

Ces derniers jours, plusieurs tentatives de passage via la clôture de Melilla ont été enregistrées. La veille, 116 agents marocains de différentes forces de l’ordre ont été blessés, au cours de la mise en échec de la traversée de près de 500 migrants. Citant des sources sécuritaires, l’agence de presse espagnole EFE a indiqué qu’au moins un parmi les agents était admis aux soins intensifs.

Samedi dernier, des violences entre des membres des forces de sécurité marocaines et près de 700 migrants ont fait au moins une centaine de blessés parmi les policiers.