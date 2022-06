Tourisme : L’ONMT au Brésil pour promouvoir la campagne «Maroc, Terre de lumière»

L’Office national marocain du tourisme a fait escale à São Paulo (Brésil), à la rencontre des prescripteurs du plus grand marché touristique d’Amérique latine, dans le cadre de la dernière étape d’une tournée pour la promotion de la destination Maroc dans les pays hispaniques et lusophones.

Ainsi se conclut le «Light Tour II» qui a présenté la nouvelle campagne de communication internationale «Maroc, Terre de lumière» au Portugal, en Espagne et au Brésil, en compagne des partenaires de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et des régions.

L’événement a été marqué par la présence de Nabil Adghoghi, ambassadeur du Maroc au Brésil. «Les représentants de la principale compagnie aériennes brésiliennes LATAM, de la compagnie portugaise TAP, les plus importants tour-opérateurs du Brésil ainsi que la presse étaient également au rendez-vous», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Le marché touristique brésilien représente un potentiel de croissance important, grâce à un bassin de consommateurs à fort pouvoir d’achat et à une classe moyenne qui prend graduellement de l’expansion», a souligné la même source, ajoutant que «durant les dernières années, le nombre de touristes brésiliens a doublé au Maroc passant d’environ 25 000 visiteurs en 2015 à plus de 50 000 en 2019», avant la crise sanitaire de la Covid-19.

«Paris, Londres, New-York et maintenant Lisbonne, Madrid, São Paulo, le Light Tour s’impose désormais comme un évènement à part entière et un des outils fondamentaux de promotion de l’ONMT grâce auquel, opérateurs marocains et internationaux gardent un lien permanent pour booster la destination Maroc», a indiqué l’Office.