Coupe arabe de futsal : Le Maroc et la Libye s'affrontent en quarts de finale

L'équipe nationale de futsal affronte, ce vendredi à Dammam en Arabie saoudite, son homologue libyenne pour le compte des quarts de finale de la sixième édition de la Coupe arabe de futsal. Dans des déclarations à la presse, le sélectionneur national Hicham Dguig a souligné que le match contre la Libye sera difficile, insistant sur la vigilance dans toutes les étapes du championnat, bien que l'équipe marocaine soit solide et dispose des joueurs talentueux.

Le coach marocain a ajouté que la vigilance renforce le sens de la responsabilité et le respect de l'adversaire, saluant les potentialités et l'expérience des joueurs libyens. De son côté, l'entraîneur de l'équipe libyenne, Abdelbaset Naas, s'est arrêté sur les blessures subies par certains de ses joueurs les plus importants, notant qu'ils s'attendent à une rencontre très disputée, étant donné qu'ils connaissent bien la solidité de l'équipe marocaine.

Les Lions de l'Atlas de futsal s'étaient qualifiés pour les quarts de finale de la compétition après sa large victoire, mercredi, face à la sélection mauritanienne (13-0). Les autres rencontres des quarts, opposent l'Egypte à la Mauritanie, l'Arabie Saoudite à l'Irak et le Koweït à la Palestine.