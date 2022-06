France : LR fait du pied à l’extrême droite en plaidant pour un référendum sur l’immigration

Michel Barnier, cadre des Républicains et ex-ministre / Ph. Franceinfo - Radio France

Ancien ministre ex-négociateur du Brexit et ex-candidat à l’investiture du parti Les Républicains (LR) à la présidentielle, Michel Barnier a appelé le président Emmanuel Macron à initier un référendum sur l’immigration. Intervenant mercredi 22 juin sur Franceinfo, il a indiqué que le chef d’État devrait «tirer des leçons des 89 sièges obtenus par le Rassemblement national (RN) aux législatives» et «entendre le sentiment populaire qui s’est exprimé dimanche dernier».

Pour Michel Barnier, la question «des quotas d’immigrés et d’une maîtrise de l’immigration dont [le] pays a besoin» est une question qui devrait être posée aux citoyens français. L’ex-ministre a réagi à l’initiative britannique d’envoyer les migrants au Rwanda et du Danemark, qui envisage de le faire avec un autre pays. Interrogé ainsi sur le traitement de la question de l’immigration par la droite, il a considéré que «ce n’est pas juste de laisser rentrer tout le monde dans notre pays, pour qu’ensuite les gens soient maltraités ou pas bien accueillis, et ce n’est pas juste de laisser penser que tout le monde peut venir en France, comme c’est le cas aujourd’hui», a-t-il insisté.

Le 17 juin, le rapport annuel le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a indiqué que 89,3 millions personnes ont été contraintes de fuir leurs régions ou pays, à la fin de l’année 2021.