FIFA : Le Maroc gagne deux places au classement mondial et se hisse au 22e rang

Le Maroc a gagné deux places pour se hisser au 22e rang du classement de la Fédération internationale de football association (FIFA) publié, jeudi, tout en restant deuxième en Afrique derrière le Sénégal qui est teneur du titre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), et premier au monde arabe.

Ce classement intervient au terme d’un mois de juin jalonné par une défaite des Lions de l’Atlas devant les Etats-Unis 3-0 (1er juin à Cincinnati) et deux victoires en qualifications de la CAN 2023 (groupe K), sur les Sud-africains par 2 buts à 1 (9 juin à Rabat) et les Libériens par 2 buts à 0 (13 juin à Casablanca).

Sur le plan mondial, le Brésil est toujours leader devant la Belgique, alors que l’Argentine remplace la France au pied du podium.

Voici le classement FIFA au 23 juin 2022 :

1. Brésil

2. Belgique

3. Argentine

4. France

5. Angleterre

6. Espagne.

7. Italie

8. Pays-Bas

9. Portugal

10. Danemark

…

18. Sénégal

22. Maroc

30. Tunisie

31. Nigeria

38. Cameroun

…