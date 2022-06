Le nouveau CASABUSWAY enfin dévoilé

Le nouveau Casabusway, a été officiellement dévoilé ce jeudi. Il s’agit en effet de la prochaine mise en service de 40 bus articulés de marque Mercedes «Citaro L» pour un coût total de 230 millions de dirhams.

Les nouveaux bus sont longs de 21 mètres, larges de 2,55 mètres, hauts de 3,12 mètres et disposent d’un plancher bas intégral. Il s’agira de véhicules d’accès par 4 portes doubles, et dotés d’une capacité à bord de 168 voyageurs dont 58 places assises.

Les nouveaux Busway seront climatisés et équipés de caméras de sécurité, de chargeurs USB et d’écrans d’information dynamique. Et également équipés de sièges revêtus d’un tissu en velours, d’un accès fauteuil roulant et d’un espace dédié aux personnes à mobilité réduite.

De plus, le Casabusway qui desservira ses 42 stations le long d’un couloir dédié sera connecté à Casatramway. Les stations des lignes Casabusway seront similaires à celles de Casatramway. Il s’agira de stations de 30 mètres de long, fermées avec un accès via tourniquets, incluant des accès adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Les projets de deux lignes de bus rapide en site propre Casabusway BW1 et Casabusway BW2 s’intègrent dans l’offre de transports en commun en site propre programmée dans le cadre du Plan Stratégique de Développement de Casablanca 2015 - 2025.

La ligne Bw1 est longue de 12,5 km liant Le quartier Laymoun à Salmia, incluant deux correspondances avec les lignes Casatramway T1 «Station Laymoun», et T3 «Station Bd Mohammed VI».

La ligne Bw2 relie sur 12 km Maârif à partir du rond-point Oulmès Casablanca à la ville d’Errahma/Oulad Azzouz. Elle compte une correspondance avec la ligne Casatramway T2 au niveau de la «Station Place financière». Cette deuxième ligne comportant 22 stations, bénéficiera d’une régulation de trafic sur 19 croisements.

Les travaux d’infrastructures et les aménagements de façade à façade, seront achevés d’ici la fin de l’été 2022.