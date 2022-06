World Power-to-X Summit : Le Maroc se tourne vers l’hydrogène vert pour la prochaine décennie

Le Maroc se prépare au développement de l’hydrogène vert pour la prochaine décennie, a affirmé, mercredi à Marrakech, la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra. «Le Royaume a mis en place une feuille de route pour le développement de l’hydrogène vert à travers le lancement du premier Cluster de l’Hydrogène Vert en Afrique "Cluster Green H2", composé d’acteurs publics et privés, nationaux et internationaux", a relevé Benkhadra dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, en marge de sa participation aux travaux de la deuxième édition du Sommet World Power-to-X Summit (PTX22).

Ce cluster a été lancé dans le but de travailler sur les évolutions technologiques dans cette filière économique et industrielle très prometteuse, a-t-elle fait savoir, ajoutant que le Maroc peut devenir un acteur incontournable de l’exportation de l’hydrogène vert vers l’Europe à des coûts très compétitifs. Dans ce contexte, Amina Benkhadra a tenu à rappeler que le pays, qui dispose de ressources naturelles en énergies renouvelables de très grande qualité notamment sur sa façade atlantique et ses provinces du Sud, est devenu une destination attractive pour les investisseurs internationaux dans cette filière économique et industrielle.

Organisée par l'IRESEN, la deuxième édition du Sommet World Power-to-X Summit a pour objectif de discuter des stratégies innovantes dans le domaine de l’hydrogène vert et de sceller des partenariats pour une nouvelle ère énergétique propre. La rencontre se profile comme une plateforme de discussion autour de la nouvelle ère d'énergie propre basée sur l'hydrogène vert, avec le souci d’agréger les efforts et d’apporter des réponses concrètes aux différents défis liés au développement des nouvelles énergies au Maroc.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation a été marquée par un vibrant hommage rendu à l’ancien directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Badr Ikken, en reconnaissance de sa contribution pour le secteur énergétique en tant que responsable de cet institut qui est devenu aujourd'hui un acteur accompagnant la stratégie énergétique nationale.