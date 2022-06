Maroc : Projection en avant-première du documentaire «Atlas Lionesses: Hear them roar!»

«Atlas Lionesses: Hear them roar!», un documentaire exclusif réalisé sur l'équipe du Maroc féminine de football à la veille de sa participation à la Coupe féminine d'Afrique des nations (CAN 2022), a été projeté en avant-première, mercredi à Casablanca, en présence du gotha des univers des médias, du sport et du business.

Ce film documentaire de 26 minutes suit les derniers préparatifs de l’équipe nationale marocaine féminine de football, avant le grand rendez-vous qui aura lieu au Maroc dès le 2 juillet prochain, a été réalisé par Aziza Nait Sibaha, journaliste et fondatrice de Taja Sport, plateforme dédiée à la valorisation et au développement du sport au féminin dans la région MENA, avec le soutien de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), premier partenaire du sport national. Il sera diffusé sur 2M le 25 juin à 19h40 et le 2 juillet à 13h30.

Réalisé dans l’objectif de faire découvrir aux marocaines et marocains les talentueuses joueuses de leur équipe nationale et de permettre au public de renouer avec l’histoire du football féminin au Maroc, ce film se veut une immersion au cœur de l’équipe marocaine féminine de football, en mettant en lumière les jeunes joueuses qui veulent aujourd’hui s’imposer sur le continent et, pourquoi pas, briller au niveau mondial.

«Atlas Lionesses: Hear them roar!» vise également à lutter contre les stéréotypes auxquels font face les filles qui choisissent le ballon rond comme passion en racontant l’histoire et les ambitions de ces jeunes femmes qui ont aujourd’hui une chance de décrocher la Coupe africaine et d’être présentes à la Coupe du monde féminine de 2023.

Pour Nait Sibaha, intervenant à M24, la chaine de télévision de l’information en continue de la MAP. «L’enjeu est très important. Il y a déjà la CAN et on aimerait bien la gagner, mais surtout si elles arrivent au moins aux demi-finales elles sont automatiquement qualifiées à la Coupe du monde. Je pense qu’on aimerait voir le drapeau du Maroc hissé très haut dans le ciel australien», a-t-elle souligné.

Pour sa part, Ghita Lahlou, directrice de la communication à la MDJS, a indiqué, dans une déclaration similaire que l’idée est de faire découvrir à l’ensemble des Marocains l’équipe nationale féminine de football à la veille de la CAN, avec l’objectif de soutenir cette équipe magnifique et talentueuse qui va participer à la CAN en portant les couleurs marocaines haut et fort.