Maroc-Israël : De nouvelles consultations politiques, tenues à Rabat

Rabat a accueilli ce mercredi de nouvelles consultations politiques entre le Maroc et Israël, indique le ministère israélien des Affaires étrangères. Les entretiens entre les deux parties ont abordé «le commerce, les investissements, le tourisme, la nouvelle architecture régionale et les étapes suivantes pour promouvoir la vision et les objectifs du "Sommet du Néguev"», organisé les 27 et 28 mars en Israël, précise la même source. Le chef du bureau de liaison israélien au royaume, David Govrin a annoncé sa participation à la réunion.

Concluding an important Israel-Morocco Strategic Dialogue headed by MFA's Political Director Amb. Alon Bar; trade & investments, Tourism, the new regional architecture and the following steps to promote the vision and objectives of the "The Negev Summit".

