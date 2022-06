Après l’Algérie, le Polisario dénonce la tenue d’un Forum Maroc-Espagne à Dakhla

Le Front Polisario emboîte le pas à l’Algérie pour dénoncer la tenue, à Dakhla, d’un forum d’investissement Maroc-Espagne. Ainsi, un jour après la sortie médiatique d’Amar Belani, l'envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahara occidental et les pays du Maghreb, le mouvement séparatiste a pointé, ce mercredi, «les tentatives de manipulation que le Maroc entend mener avec des entreprises et hommes d'affaires espagnols dans le territoire occupé du Sahara Occidental en se sentant légitimés par la décision illégale du chef du gouvernement espagnol».

Dans un communiqué de sa représentation en Espagne, le Front a averti que ce «Forum, par sa simple existence, viole le droit international et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque toute activité qui se déroule dans la zone occupée du Sahara Occidental, doit avoir le consentement du peuple sahraoui, à travers son unique et légitime représentant, le Front Polisario». «Sous prétexte d'un forum économique, le Maroc a lamentablement échoué dans son forum d'affaires bilatéral entre l'Espagne et le Maroc dans la ville sahraouie occupée de Dakhla les 21 et 22 juin 2022», affirme Abdallah Arabi, le représentant du Front à Madrid.

Celui-ci dénonce «une manœuvre de plus pour légitimer une occupation militaire que subit le peuple sahraoui depuis près d'un demi-siècle». Et d’insister sur le fait que la décision du chef du gouvernement espagnol «loin d'aider à résoudre le conflit, a encouragé le Maroc à poursuivre sa dangereuse aventure expansionniste avec les graves risques d'instabilité régionale et ses conséquences évidentes pour l'Espagne».

Hier, l'envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahara occidental et les pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères, a critiqué l'organisation du Forum hispano-marocain de l'investissement, dans la ville de Dakhla, en assurant que ce forum «contribuerait à aggraver les choses avec l'Espagne».