«Ma thèse en 180 secondes» : La finale nationale de la 8e édition ce jeudi à Fès

L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA), l'Université Mohammed V de Rabat (UM5R) et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), ont annoncé, cette semaine, que la finale nationale de la 8e édition du Concours francophone international «Ma thèse en 180 secondes» aura lieu, ce jeudi 30 juin, au Centre de conférences et de formation de l’USMBA.

Ce concours international permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en trois minutes, devant un auditoire profane et diversifié, et faire preuve d’un grand talent d’orateur pour arriver à rendre leur sujet passionnant et compréhensible par tous, en exposant, en termes simples, clairs et concis leurs travaux de recherche, rappelle les trois établissements dans un communiqué. L’édition 2022 est marquée par la participation de 24 doctorants de différentes disciplines, provenant de douze universités marocaines.

Dans le cadre de cette finale, il reviendra au jury d’attribuer trois prix par ordre de mérite et un prix du public récompensera le candidat ou la candidate ayant eu la faveur de l’assistance présente suite à un vote, rappelle le communiqué, qui note que le premier prix du jury aura l’honneur de représenter le Maroc à la finale internationale prévue le 6 octobre 2022 à Montréal, au Canada.

La même source note également que deux candidats de l’USMBA vont représenter l’université à la finale nationale.