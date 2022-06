Maroc : 300 MDH pour la gouvernance du programme de réhabilitation des mosquées fermées

Une importante enveloppe annuelle d'environ 300 millions de dirhams (MDH) a été allouée dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance du Programme de réhabilitation des mosquées fermées, a annoncé le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Répondant à une question orale à la Chambre des Conseillers, Ahmed Taoufiq a ajouté que le ministère a renforcé les mécanismes de la mise en œuvre de ce programme, en améliorant l'encadrement technique des délégations régionales et provinciales et par la mise en place de procédures et programmes informatiques pour son exécution et l'évaluation de son efficience.

Le ministère a également signé des accords de coopération avec plusieurs institutions publiques et semi-publiques, telles que l'Agence nationale des équipements publics, l'Agence pour la réhabilitation de la ville de Fès pour les projets de Fès-Meknès, a ajouté le responsable gouvernemental. Il s'agit aussi, selon lui, de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume (APDN) pour les projets de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Al Omrane pour les projets de Marrakech et de Kénitra, ainsi que de la Société Idmaj Sakan pour les projets de Casablanca.

Les efforts consentis depuis 2011 ont permis, jusqu'aujourd'hui, de réhabiliter 1 382 mosquées sur 3 665, mobilisant près de 2,41 milliards de dirhams (MMDH) , a fait savoir Ahmed Taoufiq, ajoutant que des expertises techniques ont été réalisées pour 5 029 mosquées pour un coût total de 152 MDH.

S'agissant du reste des mosquées fermées, et qui sont au nombre de 2 283, elles se répartissent sur 539 mosquées en cours de réhabilitation pour un budget global de 1,3 MMDH et 519 en cours d'études et de démarches d'autorisations, a relevé le ministre, notant que malgré l'effort déployé par l'Etat et les bienfaiteurs, 1 225 mosquées restent à réhabiliter et nécessitent environ 1 milliard de dirhams. Par ailleurs, le nombre de mosquées fermées chaque année oscille entre 200 et 250 mosquées, a-t-il conclu.