Bank Assafa lance la commercialisation des produits d'assurance Takaful

Bank Assafa, en partenariat avec Wafa Takaful, a lancé, mardi à Casablanca, la commercialisation des produits d'assurance Takaful, une assurance parfaitement conforme aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas.

Ainsi, Bank Assafa ne cesse d'innover et d’œuvrer pour compléter la palette de ses produits participatifs parallèlement à la complétude de l’écosystème de la finance participative au Maroc. L’objectif est de pouvoir répondre au mieux aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Filiale à 100% d’Attijariwafa Bank, premier groupe bancaire et financier au Maroc, Bank Assafa a lancé l’assurance Takaful, produit complémentaire de la Mourabaha sous ses deux variantes avec son assureur Wafa Takaful, filiale de Wafa Assurance, Attijariwafa Bank et Al Mada.

L'assurance Takaful se base sur la mise en commun d'un fonds Takaful que constituent plusieurs personnes (participants). Ce fonds servira à assurer ces mêmes personnes des risques potentiels qui peuvent les atteindre, les couvrir contre différents types de dommages (physiques ou matériels) qu’ils seraient susceptibles de subir.

Ainsi, "Assafa Takaful Ousra", constitue le premier produit de ce type commercialisé par Bank Assafa. Il s’agit d’un contrat d’assurance participative conforme aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas, qui garantit le versement d’un capital décès ou invalidité absolue et définitive pour couvrir le financement Mourabaha.

Le deuxième produit "Assafa Takaful Dari" constitue une assurance destinée aux clients ayant bénéficié d’un financement Mourabaha immobilier et permet de couvrir le bien financé contre les risques suivants : Incendies et explosions, Dégâts des eaux et Bris de glace.