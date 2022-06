Miraoui : Le dossier des étudiants marocains de retour d'Ukraine sera réglé en juillet

Le dossier des étudiants marocains de retour d'Ukraine sera définitivement réglé en juillet prochain, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui.

Répondant à une question orale à la Chambre des Conseillers sur le "dossier des étudiants marocains rapatriés d'Ukraine en raison de la guerre", M. Miraoui a expliqué qu'il sera procédé à l'organisation de différents concours pour l'intégration de ces étudiants dans le système éducatif national après l'Aïd al-Adha.

Il a indiqué que son département a tenu des réunions intensives avec le Réseau des doyens des facultés, dans les secteurs public et privé, qui ont abouti à l'ajout de places par chaque établissement, en particulier dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire et de l'architecture.

En ce qui concerne la répartition des étudiants, M. Miraoui a précisé que le principe de mérite sera adopté en fonction de la note obtenue au concours national et du nombre de places disponibles dans chaque établissement, notant que des mesures seront prises pour accompagner les étudiants admis dans chaque établissement.

Il a également noté que le ministère a contacté certains pays d'Europe de l'Est (Roumanie, Hongrie et Bulgarie) dont le système éducatif est similaire au système ukrainien, afin d’examiner les possibilités d'accueillir des étudiants marocains, relevant que le ministère a reçu, dans ce sens, des propositions de la Roumanie et de la Hongrie, qui seront annoncées prochainement.