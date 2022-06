La compagnie aérienne Saudia reprend ses vols directs vers Marrakech

La compagnie aérienne "Saudia" a repris ses vols directs et saisonniers vers Marrakech, sa deuxième destination au Royaume du Maroc après Casablanca, avec trois vols par semaine au départ de Djeddah.

Les vols à destination de Marrakech seront opérés avec Boeing (B787-9) Dreamliner, qui dispose d’une capacité de 298 sièges, dont 24 en classe affaires et 274 en classe économique, équipés pour offrir les meilleurs standards de confort aux passagers, y compris avec des services électroniques de qualité qui visent à rendre l'expérience de voyage agréable, a souligné le transporteur aérien saoudien.

Le vice-président exécutif des opérations au sein de "Saudia", Ahmed Al-Wasiya, a relevé que la reprise des vols entre Djeddah et Marrakech contribuera à faciliter le transport des pèlerins qui effectuent le "Hajj" et la "Omra" dans le Royaume, ainsi que des voyageurs en transit sur les vols intérieurs et internationaux.

Cette desserte permettra également de répondre à la demande croissante de déplacements touristiques et commerciaux entre les deux pays et les différents continents, notamment avec une flotte moderne et en constante croissance qui accompagne cette tendance, a-t-il précisé.