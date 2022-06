Espagne : Sanchez évite une nouvelle comparution au Parlement sur le Sahara et l’Algérie

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a fini par convaincre ses alliés au sein d’Unidas-Podemos de rejeter une nouvelle comparution devant la plénière de la Chambre basse, demandée par le Parti populaire.

Dans sa proposition, le PP exigeait du chef de l’exécutif d’apporter des explications sur son appui au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental et ses conséquences sur les relations avec l’Algérie.

Une requête que le bureau des chefs de groupes de députés a rejetée, ce mardi 21 juin, rapporte Europa Press. Depuis le 18 mars, c’est la première fois que le PSOE ne se retrouve pas isolé sur le dossier du Sahara. Outre l’appui inattendu d’Unidas-Podemos, les deux formations basques EH Bildu et le PNV (Parti nationaliste basque) ainsi que Coalition Canarienne, toutes connues comme soutiens au Polisario, ont voté contre la comparution de Pedro Sanchez.

La proposition du PP n’a eu le soutien cette fois que de Vox, Ciudadanos et les indépendantistes de la Gauche républicaine catalane. C’était insuffisant pour forcer une troisième comparution de Pedro Sanchez, après celles du 30 mars et 8 juin.

Pour rappel en juin 2021, le PSOE et Unidas-Podemos ainsi que les autres partis indépendantistes et régionalistes, avaient rejeté une demande des députés du Parti populaire, réclamant la comparution de Pedro Sánchez pour expliquer, alors, sa gestion de la crise diplomatique avec le Maroc et l’opacité ayant entouré l’accueil du chef du Polisario, Brahim Ghali, dans un hôpital de Logroño.