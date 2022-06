Ouverture de Rabat Marriott Hotel, 2e du groupe Marriott Hotels au Maroc

Marriott Hotels a annoncé, ce mardi, l'ouverture du Rabat Marriott Hotel, situé au cœur du quartier Agdal, indique le groupe dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Le design de l'hôtel porte la signature de Jean-Phillippe Nuel, célèbre créateur de plusieurs œuvres et derrière l’éclosion d’hôtels parmi les plus emblématiques au monde. À Rabat, l'inspiration de l’architecte a «pris la forme d'une oasis urbaine donnant ainsi lieu à une harmonie parfaite entre design moderne, épuré et architecture arabo-andalouse».

L’hôtel de 188 chambres, abrite également un centre de conférence indépendant composé de deux grandes salles de réception, dont une salle plénière, en plus de 7 salles de réunion, d’une salle de conférence et d’une esplanade extérieure. «Les quatre restaurants et bars lounge de l’hôtel incorporent des univers singuliers et rendent hommage à l’art de la table, en proposant aux clients des notes culinaires à la fois distinguées et recherchées», ajoute le communiqué, qui précise que le Café Robuchon et le Grill Robuchon, deux enseignes de renom, viendront compléter l’offre.

Le Rabat Marriott Hotel abrite aussi un sports-bar américain conçu pour les adeptes du sport, qui allie gastronomie et influences américaines, ainsi qu’un «véritable sanctuaire entièrement dédié au bien-être», à travers le spa Marriott Rabat, qui comprend six salles de soins individuelles, une suite spa double, un sauna, un bain à remous et un hammam marocain.

«En tant que deuxième hôtel Marriott ouvert au Maroc, le Rabat Marriott Hotel délivre à ses hôtes des possibilités infinies et inspire les voyageurs du monde entier, les invitant à découvrir la magie du patrimoine du Maroc», déclare Vincent Clinckemaillié, directeur général.