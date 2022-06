Le Polisario courtise le nouveau président de la Colombie pour reconnaitre la «RASD»

Gustavo Petro, candidat de la coalition de la gauche et grand gagnant des élections présidentielles qui se sont déroulées, dimanche, en Colombie. / Juancho Torres - Agence Anadolu

Le second tour des élections présidentielles en Colombie, organisé dimanche 19 juin, a souri au candidat de la coalition de la gauche (Pacte historique), Gustavo Petro. L’ex-membre de la guérilla du Mouvement du 19 avril, fondé en 1970, a remporté la victoire, avec 50,54% des voix, face à son concurrent l’homme d’affaire, Rodolfo Hernandez.

Au lendemain de l’annonce des résultats, le chef du Front Polisario s’est empressé d’adresser un message de félicitation à Petro. «Votre élection et l’organisation de ces présidentielles constituent une preuve de plus de la bonne santé de la démocratie colombienne», écrit Brahim Ghali.

Le chef du Polisario a rappelé au président Petro que la Colombie avait établi des relations diplomatiques avec la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)», le 27 février 1985. «Des relations qui, comme votre excellence le sait, sont ancrées dans des liens de culture et d'histoire commune ; et dans une lutte commune, pour une paix juste et durable pour nos deux peuples frères», a-t-il souligné. La Colombie a pourtant retiré sa reconnaissance de la «RASD» en décembre 2000.

Le Polisario a nommé, fin mai, un nouveau représentant à Bogota en provenance de l’Andalousie. Pour sa part l’Algérie a déjà préparé le terrain au Front en annonçant, le 8 mai à l’occasion de la visite du secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères en Colombie, la création du groupe d’amitié parlementaire algéro-colombien.

Le retour de la vague rouge au pouvoir en Amérique du sud a permis au Polisario de renouer, en 2021, avec les reconnaissances de la «RASD» du Pérou et de la Bolivie.