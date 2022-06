Vacances d’été au Maroc : Choisir entre un départ par avion ou par voiture et bateau

Alors que des Marocains résidant en Europe s’apprêtent à regagner le Maroc cet été, d’autres ont déjà effectué ce périple annuel perturbé, en 2020 et en 2021, par la pandémie du Covid-19. Si l’opération Marhaba de cette année s’annonce différente de sa prédécesseure, avec la reprise des vols et des lignes maritimes depuis l’Espagne, le dilemme estival pour les Marocains résidant à l’étranger est toujours le même. Ils doivent ainsi faire le choix entre un départ par avion ou par voiture et bateau.

Partir en avion

La période estivale étant toujours marquée par une flambée des prix en cette haute saison, ceux pour les billets d’avions dépendent de plusieurs facteurs, dont la date du départ, le pays de départ et la ville de destination. Ainsi, pour un vol Paris Orly-Tanger au lundi 27 juin, pour deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans, est affiché à 975 euros avec la Royal Air Maroc (RAM). De son côté, Transavia propose le même trajet pour 1 016 euros. Un prix auquel il faut ajouter un supplément pour les bagages en soute.

Les vols reliant Fès à Paris, pour le même jour et avec la même configuration, ne sont pas moins chers et sont proposés à 1 192 euros avec Transavia (2h55) et à 1 661 euros avec Royal Air Maroc (2h45). Depuis l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud à destination d’Oujda, pour lundi 27 juin également et pour deux adultes et deux enfants, le prix s’élève à 1 280 euros avec la compagnie belge TUI fly. Le vol dure cette fois 3h25.

Pour un vol reliant Madrid à Tanger, le même jour et avec la même configuration (deux adultes et deux enfants), le prix atteint 586 euros, avec la compagnie aérienne Air Arabia pour une durée de 1h35 et 1 435 euros avec Ryanair pour une durée de 1h30.

Si l’avion à l’avantage de proposer un trajet d’une durée très courte, il faut toutefois prendre en compte que le poids des bagages est limité. De plus, une fois arrivés, les voyageurs devront louer une voiture pour se déplacer et prévoir ainsi au minimum 30 euros par jour pour une petite citadine.

Partir en voiture

Partir en voiture n’a toutefois pas que des avantages. Pour l’opération Marhaba 2022, les prix flambent avec les hausses des prix du carburant. Les voyageurs peuvent choisir entre l’Espagne (Algésiras, Motril et Almeria), la France (via Sète) ou l’Italie (Gênes) pour la traversée maritime, avec au préalable le trajet en voiture pour se rendre au Maroc depuis les pays d’accueil.

Ainsi, au départ de Paris vers Algésiras (1 920 km sur autoroute via A10 A-62 A-66), il faut prévoir 338,65 euros répartis entre 244,75 € de carburant et 93,9 € de péages pour une durée de 18h54. Les voyageurs peuvent toutefois opter pour le trajet Paris-Almeria (1 815km et 17h39 via A75 AP-7) en déboursant 296,83 € (230,83 € de carburant et 66 € de péage) ou encore pour la route Paris-Motril (316,99 € dont 223 € de carburant et 93,9 € de péage) pour une durée de 17h13 via A10 A-4.

Au départ de Paris vers Sète (environ 754 km sur autoroute via A71 A75), il faut compter 7h34 avec un coût estimé à 149,61 € (51,9 € de péage et 97,71 € de carburant). Vers Gênes depuis Paris, la durée du trajet le plus court (912km via A6 A40) est de 9h14 pour un coût de 260 euros (139,7 € de péage et 120,3 € de carburant). Les voyageurs peuvent toutefois dépenser 206,99 euros (dont 38,5 € de péage et 129,49 € de carburant) pour un trajet de 10h57 via A5 et A2 (981km). Le port de Gênes reste plus intéressant pour les Marocains d'Italie et l'extrême sud-est de la France.

Quant aux MRE venant de Belgique, un départ de Bruxelles vers Sète coûtera, de son côté, 214,3 euros répartis entre 135,2 € de carburant, 44,1 € de péages et 35 € de vignette pour un trajet de 11h11 via A77 A75. Le trajet Bruxelles-Gênes (1017 km) durera 10h45 heures via A4 et A2 avec un coût estimé à 234,51 € (dont 26,3 € de péage et 134,21 € de carburant). Enfin, si les voyageurs choisissent d’effectuer la traversée depuis l’Espagne, il faut prévoir au minimum 396,56 € pour la route Bruxelles-Almeria (dont 269,69 € de carburant) pour 2 126 km en 20h42 via A9 AP-7.

La traversée en bateau

Vient ensuite le trajet maritime, toujours calculé pour quatre personnes (deux adultes et deux enfants) pour le 27 juin. Depuis le port d’Algésiras, la traversée est assurée par plusieurs compagnies maritimes. Le prix des billets est proposé à 268 € pour Inter Shipping, 272 € pour AML, 283 € pour Balearia et 284 € pour FRS. Une autre traversée est proposée par cette derbière vers Tanger ville depuis le port de Tarifa, le même jour, à 328 €.

Depuis le port de Motril vers Al Hoceima, il faut débourser 474 € pour une traversée de 5h, alors que Naviera Armas et Balearia proposent, le même jour, la traversée du port d’Almeria vers celui de Nador à 474 et 527 € respectivement.

Pour le port de Gênes, lundi 27 juin, il faut compter 1 451 euros pour une traversée avec Grandi Navi Veloci (GNV). La liaison maritime, assurée seulement par cette compagnie maritime, dure entre de 51,5 et 57 heures selon le bateau. Notez toutefois que les garages des bateaux sont déclarés complets sur le site du transporteur maritime pour la période allant du 27 juin au 7 juillet.

Le même jour et depuis le port de Sète, la traversée vers Tanger Med, assurée également par GNV, est proposée à partir de 1 308 €. Quant à l'autre ligne maritime reliant Sète à Nador, la traversée avec GNV (38h) pour le 27 juin est proposée à 1 257 €. Le prix des billets chez Balearia pour ce même trajet mais avec d’autres dates, est de 1 172 €.

Enfin, pour Marseille-Tanger Med (43h) pour lequel des ferries ne sont disponibles qu’à partir du 7 juillet, les prix des billets sont proposés à partir 1 373 € par La Méridionale. Pour résumer, bien que chaque moyen de transport ait ses avantages (rapidité, confort, voiture) et ses inconvénients (durée, fatigue, ou limitation de bagages) et son éventail tarifaire en cette haute saison, et avec notre exemple d’une famille de 4 personnes (sans compter une éventuelle location de voiture au Maroc), l’avion se présente toujours comme le moyen le plus économique. La combinaison voiture-bateau dépasse les 1 400 euros pour un voyage depuis Paris (via Sète et Tanger Med).

A noter que cette simulation ne concerne que l'aller simple et qu’i faut compter au moins le double en ajoutant le coût du retour. Sans oublier les dépenses liées au Covid-19, avec notamment des tests PCR pour les personnes non vaccinées.