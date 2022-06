Maroc : Les dirigeants de Safran discutent de l'extension des activités du groupe

L'extension des activités de Safran Nacelles à Casablanca a été au centre des discussions lors d'une réunion de travail tenue, mardi à Rabat, entre le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, en charge de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et les dirigeants de l'entreprise.

Cette réunion, tenue en présence du président directeur général du groupe, Olivier Andriès, du président de Safran Nacelles, Vincent Caro, ainsi que de représentants de Safran au Maroc, a été l'occasion pour échanger sur les nombreuses opportunités de développement du groupe au Maroc, dans le sillage de la reprise attendue du secteur de l'aviation, indique un communiqué du ministère l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques.

L'entité dispose d'une usine située à Nouaceur, créée en 2005, spécialisée dans la production de matériaux composites et dans l'assemblage de nacelles. Les perspectives de croissance de l'écosystème Safran et les besoins identifiés en matière d'ingénierie ont été abordés, ainsi que le soutien que pourrait apporter la Nouvelle charte de l'investissement.

Implanté sur tous les continents, Safran est un des principaux fournisseurs d'équipements aéronautiques mondiaux. L'entreprise emploie plus de 75 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros en 2021. Présent depuis plus de 20 ans au Maroc, c'est le premier opérateur du secteur aéronautique marocain et le premier employeur du secteur avec 3 400 personnes à travers 8 filiales.