L’ONMT promeut la destination Maroc auprès du Portugal, de l’Espagne et du Brésil

Après le premier Light Tour à Paris, Londres et New York, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) continue sa stratégie de relance des marchés en appuyant sa nouvelle campagne de communication internationale, à Lisbonne, Madrid et São Paulo. «Cette tournée éclair vise, une nouvelle fois, à présenter la nouvelle campagne de communication internationale “Maroc, Terre de lumière” et à rencontrer les principaux prescripteurs de voyage de chaque pays afin, in fine, de booster la destination Maroc au départ des marchés cibles», a indiqué un communiqué, parvenu ce mardi à Yabiladi.

Lisbonne (Portugal) est la première escale du Light Tour Act II. Une cérémonie à cet effet a eu lieu en présence de l’ambassadeur du Maroc dans le pays, Othmane Bahnini, avec la participation des représentants de tour-opérateurs, de compagnies aériennes et de médias portuguais. «Comme pour la première phase, les équipes de l’ONMT sont accompagnées de Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), de Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière et Mohammed Semlali, président de la Fédération nationale des agences de voyage ainsi que de responsables de régions, notament Siham Rida, présidente du CPT de Ouarzazate, Redwane Khanne, président du CPT d’Essaouira et Omar Alaoui Belghiti, vice-président du CRT de Dakhla», a ajouté la même source.

Directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir s’est dit «heureux de collaborer avec nos partenaires portugais pour la croissance de ce marché dont le potentiel n’est pas encore pleinement exploité». «Nous devons donc intensifier nos efforts pour accueillir plus de voyageurs portugais au Maroc», a-t-il souligné. En 2019, avant la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Maroc a été à la septième place des destinations les plus visitées par les touristes portuguais, avec 3% de parts de marché. Au niveau national, la première destination des touristes de ce pays est Saïdia, avec 43% des nuitées suivie par Marrakech avec 31%.

L’ONMT indique que la seconde phase du Light Tour «se poursuivra avec des escales à Madrid en Espagne ce 21 juin et à São Paulo au Brésil le 23 juin prochain».