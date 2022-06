Maroc : Réunion de travail entre le ministre de l’Intérieur et son homologue israélienne

Abdelouafi Laftit et son homologue israélienne Ayelet Shaked

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, mardi à Rabat, une réunion de travail avec son homologue israélienne Ayelet Shaked, à laquelle ont pris part de hauts responsables des départements de l’Intérieur des deux pays.

Selon un communiqué du département, cette rencontre s’inscrit dans le sillage de la Déclaration conjointe entre le Maroc, les États-Unis et Israël, signée devant le roi Mohammed VI en décembre 2020. Elle traduit l’engagement des deux pays à reprendre les contacts officiels pleins et entiers entre homologues marocains et israéliens, précise le communiqué.

La réunion de travail a été l’occasion d’un échange entre les deux ministres sur les questions relevant des compétences de leurs départements respectifs et les perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays, a rapporté la même source. À cet effet, les deux parties ont souligné l’importance de développer les mécanismes de concertation sur les différents sujets d’intérêt commun.