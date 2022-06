Lesieur Cristal annonce une baisse du prix final de ses huiles de table

Le groupe Lesieur Cristal a annoncé, ce mardi, sa décision de revoir le prix de ses huiles de table à la baisse. «Au lendemain de l'annonce de l'adoption du projet de décret n°2.22.393 instaurant la suspension des droits de douane sur l'importation des graines oléagineuses et huiles brutes, Lesieur Cristal a immédiatement décidé de répercuter l'impact de cette décision sur ses prix pratiqués sur le marché national», indique le groupe dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, «au vu de la situation compliquée, liée à la hausse des cours mondiaux des matières premières, et grâce à l'engagement infaillible du gouvernement, Lesieur Cristal poursuit son engagement pour répondre aux besoins de ses clients dans les meilleures conditions», poursuit la même source. Celle-ci rappelle que cet engagement «s'est concrétisé, à compter du 3 juin 2022, suite à la décision du gouvernement de l'approbation du décret de la suspension des droits de douane sur l'importation applicables aux graines oléagineuses et les huiles brutes de tournesol, soja et de colza».

Le communiqué précise que la suspension concerne particulièrement les importations en provenance d'Argentine, et qui sont assujetti à des droits de douane de 2,5%, représentant ainsi 20% du total des importations nationales, notant cependant que les 80% des importations proviennent des Etats-Unis et de l'Europe avec des droits de douane de 0%.

«Malgré la situation de crise que vit l'industrie des oléagineux dans le monde depuis quelque temps, et de par son devoir d'entreprise citoyenne, Lesieur Cristal a tenu à contrôler au maximum l'impact de la flambée des cours sur le prix final des huiles de table, dans le but d'assurer aux Marocains un stock permanent», ajoute le communiqué du groupe, qui reconnaît que celui-ci «a subi les conséquences de la hausse des cours des intrants, qui a impacté de plein fouet toute cette industrie». «Le Groupe a néanmoins optimisé cet impact, afin d'assurer un équilibre et une stabilité, particulièrement pendant les périodes de consommation importante pour le citoyen marocain, notamment durant le mois sacré du Ramadan ou encore la fête de Aid Al Adha», conclut-on.