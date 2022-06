Le Maroc et Cuba veulent renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation

Le Maroc et Cuba ont exploré, la semaine dernière, le potentiel de coopération dans le secteur de l'éducation, principalement dans l'alphabétisation des jeunes et des adultes, a indiqué lundi le ministère cubain de l'Éducation, cité par Granma. Cette volonté a été exprimée lors d'une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports du Maroc, Chakib Benmoussa, l'ambassadeur de Cuba au Maroc, Javier Dómokos, et la directrice de l'éducation des jeunes et des adultes du ministère cubain de l'Éducation, Maura Tomasen.

La rencontre bilatérale s'est également déroulée en présence de la directrice de la coopération et de l'action culturelle du ministère marocain des Affaires étrangères, Nadia El Hnot et du directeur de la coopération et de la promotion de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation, Aziz Nahya. Selon la même source, les parties ont participé à la VII Conférence internationale sur l'éducation des jeunes et des adultes de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), dans la ville de Marrakech.

L'événement s'est conclu par l'approbation du Cadre d'action de Marrakech, pour une éducation inclusive, participative et sans discrimination et devant générer des opportunités tout au long de la vie pour les jeunes et des adultes, rappelle-t-on.