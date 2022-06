France : Le patrimoine préhistorique du Maroc mis à l’honneur à l’UNESCO 

Le siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris a organisé, la semaine dernière, un colloque d'une journée pour discuter de la richesse du patrimoine préhistorique marocain. «La mise en lumière du patrimoine marocain à l'UNESCO est l'occasion pour le royaume chérifien de faire rayonner ses atouts historiques et culturels au monde», rapportent lundi des sources médiatiques pour qui «ces avancées archéologiques pourraient avoir un réel impact sur l'économie du pays».

Les mêmes sources indiquent que le Maroc envisage de mettre davantage l'accent sur le développement du tourisme culturel, qui pourrait à son tour fournir des revenus intéressants pour l'économie réelle du pays, rappelant que le Maroc a fait don à l’UNESCO des répliques du crâne du plus vieil Homo Sapiens du monde, daté d'il y a 350 000 ans et découvert au Jebel Ochoud à Youssoufia, en plus des éléments les plus anciens de la parure.

«Le royaume marocain espère voir ses découvertes entrer dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité», notent les mêmes sources, expliquant que «les découvertes sur le sol du royaume, ces dernières années, ont grandement contribué à la relecture scientifique de l'histoire de l'humanité». Le média cite aussi les découvertes, l’année dernière, dans la grotte de Bizmoune à Essaouira, du plus ancien bijou du monde, daté de plus de 140 000 ans.