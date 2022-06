DG de l’AIEA : Le Maroc, un allié clé dans la promotion de la science nucléaire en Afrique

Le directeur général de l’Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi a affirmé, lundi, que le Maroc est «un allié clé de l’AIEA dans la promotion de la science nucléaire en Afrique». «Ce partenariat vient d’être renforcé grâce à un accord qui aidera l’Afrique à fournir des soins contre le cancer pour tous avec "Rayons d’Espoir" et de lutter contre les zoonoses avec "ZODIAC"», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Hier, un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération en matière de lutte contre le cancer et les zoonoses a été signé entre le ministère de la Santé et de la protection sociale et l’AIEA. Le directeur général de l'AIEA a également effectué une visite de terrain à des installations et établissements relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale, dont les champs de compétences font partie des domaines de la coopération bilatérale.

«Les efforts du Maroc en matière de solidarité régionale, de diagnostic précoce du cancer et de traitement anticancéreux ciblé sont remarquables», a-t-il commenté sur son compte Twitter, en marge de cette visite.

«En accueillant un centre régional de l’initiative "Rayons d’Espoir" de l’AIEA, le Maroc contribuera grandement à la réalisation de l’objectif Soins Cancer Pour Tous dans la région. Lorsque nous avons lancé ZODIAC, le projet de l’AIEA pour la détection rapide des zoonoses, le Maroc a montré son engagement en étant un des premiers pays à y adhérer», a-t-il rappelé.

Rafael Mariano Grossi s’est également entretenu avec la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, sur «l’économie du royaume et les perspectives de l’énergie nucléaire, dont les SMR (Small Modular Reactors, soit les petits réacteurs modulaires, ndlr), dans le monde».

L'occasion pour lui d'affirmer que «l’expertise du Maroc dans le domaine du nucléaire est un atout précieux pour le développement du pays».