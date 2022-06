Maroc : Un nouveau programme d'habitat pour les classes moyenne et sociale en préparation

La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, a affirmé lundi que son département met actuellement sur pied un nouveau programme d’habitat ciblant les classes moyenne et sociale, ainsi que les catégories les plus vulnérables. En réponse à une question orale à la Chambre des Représentants, Fatima Ezzahra El Mansouri a indiqué que ce programme vise à encourager l'investissement et à répondre aux attentes des citoyens.

La ministre a fait savoir qu'il fera l'objet de discussions et de consultations dans le cadre d'un dialogue régional-national qui sera lancé le mois prochain, afin de recueillir l'avis des professionnels et des citoyens.

Répondant à une autre question orale sur «les répercussions de la hausse des prix des matériaux de construction», Mme El Mansouri a assuré que de nombreuses mesures ont été prises concernant les entreprises BTP attributaires des marchés publics en application de la circulaire du chef du gouvernement, notamment l’allègement des délais de paiement, le remboursement des pénalités de retard et la possibilité de résiliation.

Dans ce cadre, elle a indiqué que les prix ont augmenté de 198% pour ce qui est du verre, de 91% pour le cuivre, 51% pour l'aluminium, 32% pour les fils électriques, 25% pour le bois et 19% pour le fer, ajoutant qu'il est actuellement impossible de fournir un rapport précis sur les effets des prix élevés sur le secteur.

Par ailleurs, la ministre a relevé qu'aucun arrêt n'a été enregistré pour les travaux de construction de l'institution Al Omrane, qui sont en passe d'être achevés, malgré la lenteur que connaissent certains projets en raison des prix élevés de certains matériaux de construction.

Fatima Ezzahra El Mansouri a également insisté sur la nécessité de revoir l’arsenal juridique relatif à la construction en milieu rural. «Il faut prendre en considération la réalité actuelle», a souligné la ministre, relevant qu’il est difficile d’appliquer les mêmes procédures pour les permis de construire en milieu urbain que pour le monde rural.