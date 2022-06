Casablanca : Une journée de consultations gynécologiques gratuites à Sidi Moumen

L’association Nouvelle Ère, parrainée par la Fondation sociale Oum Keltoum, propose une session de consultations gratuites au profit des femmes du quartier de Sidi Moumen, le vendredi 24 juin 2022, au sein du centre de santé Oum Keltoum, Al Walaa, de 12h à 16h30. La session devrait accueillir entre 40 et 50 femmes.

Les consultations seront opérées par deux gynécologues qui pourront intervenir pour une auscultation générale de la patiente, une consultation avec la gynécologue selon les questions et les symptômes de la patiente, ainsi que pour le prélèvement de test frotti monocouche pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, précise-t-on auprès de l'ONG.

S’ajoute à ce programme une session de sensibilisation en présence des gynécologues, pour répondre aux éventuelles questions des femmes présentes sur des sujets liés à la l’hygiène et à la santé de l’utérus. Aussi, Nouvelle Ère et la Fondation sociale Oum Keltoum organiseront, durant cette même journée, une distribution de culottes menstruelles pour les femmes bénéficiaires des auscultations.

Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un partenariat effectué entre le ministère de la Santé et de la protection sociale et le centre de santé Oum Keltoum – Al Walaa. C’est dans ce cadre que la Fondation et Nouvelle Ère ont décidé de mettre en place une après-midi de consultations gynécologiques gratuites.

La Fondation Oum Keltoum vient également de finaliser la construction d'un dispensaire de santé de niveau 2 permettant à la population de Sidi Moumen d'avoir accès gratuitement à des services médicaux. A noter que que l’association précise qu’une prise de rendez-vous en amont est demandée, via l'adresse mail : [email protected]