Maroc : Le Trophée Hassan II Tbourida fait son grand retour

Après deux ans de suspension, la 21e édition du Trophée Hassan II Tbourida, championnat du Maroc des arts équestres traditionnels fait son grand retour du 27 juin au 3 juillet 2022 à Rabat, avec une compétition qui va réunir les 24 troupes «Sorbas» qualifiées. «Cette édition est la première à se tenir depuis l’inscription de la Tbourida en tant que patrimoine immatériel de l’UNESCO», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

A l’initiative de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), cette édition est dotée d’une prime de 1 508 500 dirhams pour la catégorie Seniors et de 242 000 DH pour les Juniors. Elle «réunira 18 troupes Seniors – plus de 17 ans – (8 troupes Nord, 8 du Centre et 2 Sud) et 6 troupes Juniors – 12 à 16 ans – (3 troupes Nord et 3 Centre)», ont indiqué les organisateurs.

«Au vu de l’importance de l'événement et la nécessité de le diffuser à la fois sur le plan national mais également à l’étranger, l’intégralité du Trophée Hassan II Tbourida sera transmis en direct sur le site internet de la FRMSE», a ajouté la même source, soulignant que «pour les amateurs souhaitant assister à l’événement, une navette gratuite est mise à la disposition du public à partir de Rabat, Salé et Témara».

Le 15 décembre 2021 à Paris, le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO a accédé à la requête du classement de la «Tbourida», initiée par le Maroc. «Cette discipline traditionnelle, qui se transmet de génération en génération, unit les communautés autour d’un élan festif et met en avant la diversité équestre et artisanale des différentes régions», souligne la Fédération.

Selon la même source, le Maroc compte désormais «plus de 300 troupes de Tbourida affiliées à la FRMSE et 5 900 chevaux dédiés aux arts équestres traditionnels».